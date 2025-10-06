WSJ: США на переговорах по Газе хотят сперва добиться обмена заложников

Официальные крайние сроки для достижения соглашения на переговорах не установлены, отмечает газета

Редакция сайта ТАСС

© Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Первостепенная цель США на непрямых переговорах между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, которые должны начаться сегодня в Египте, состоит в скорейшем освобождении израильских заложников и палестинских заключенных. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Читайте также

Проигрыш и самоликвидация: реализуемы ли условия Трампа для Израиля и Палестины

Как отметил собеседник издания, официальные крайние сроки для достижения соглашения на переговорах не установлены. Арабские посредники и официальные лица США понимают, что переговорный процесс может затянуться на длительный срок. При этом вопрос израильских заложников и палестинских заключенных должен быть решен в первую очередь.

Накануне МИД Египта объявил, что новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС пройдет 6 октября на территории арабской республики, стороны планируют обсудить урегулирование на основе плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" американского лидера, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил. Согласно изначальному тексту документа, ХАМАС должен вернуть Израилю всех захваченных заложников, живых и погибших. По данным израильской стороны на конец сентября, сторонники ХАМАС продолжали удерживать в Газе 20 живых заложников и тела 28 погибших узников. После этого, как указывалось в плане, Израиль должен освободить 250 палестинских заключенных, отбывающих пожизненное наказание, а также 1,7 тыс. жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года, кроме того за каждого заложника еврейское государство также должно отдать останки 15 погибших палестинцев.