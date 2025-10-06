Зеленский утверждает, что США разрешили закупки Patriot

Остро стоит только вопрос финансирования, отметил Владимир Зеленский

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © Kristian Tuxen Ladegaard Berg / SOPA Images via Reuters Connect

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский утверждает, что Вашингтон разблокировал возможности закупки американских зенитных ракетных комплексов Patriot, но остро стоит вопрос финансирования.

"Американцы разблокировали возможности закупки Patriot, не только ракет, но и систем. И вопрос исключительно в деньгах, - сказал он на брифинге, кадры которого публикует Telegram-канал "Новости. Live". - Как только что-то мы там дипломатически разблокировали, ну появляются другие дефицитные вещи. Поэтому я рассчитываю на замороженные активы".

Как отмечает Telegram-канал, Киев продолжает получать и другие системы, в частности NASAMS, IRIS-T и Hawk.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что американские поставки противоракет для Patriot Киеву замедлились. Количество переданных ей комплексов Украина не раскрывает. Как написала газета, известно о передаче как минимум шести батарейных комплектов системы. Однако за последние недели Норвегия и Германия передали Киеву компоненты по меньшей мере для трех дополнительных батарей.

3 октября МИД Украины утверждало, что шатдаун американского правительства не привел к задержкам с поставками американских вооружений, а также срыву переговоров по "дроновой сделке".