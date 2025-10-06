Figaro: Лекорню не хочет возвращаться на пост премьера Франции

Уходящий в отставку глава французского правительства готов провести переговоры с партиями

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню © Alain Jocard, Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Уходящий в отставку премьер-министр Франции Себастьен Лекорню не хочет повторного назначения на этот пост, однако выполнит поручение президента республики Эмманюэля Макрона о переговорах с политическими силами по поводу будущего правительства. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По информации издания, Лекорню сообщил об этом лично президенту, однако тот настоял на том, чтобы уходящий премьер провел "последние переговоры" по политическим вопросами 8 октября и сообщил ему о результатах. Лекорню согласился, но, как подчеркивает газета, заявил, что независимо от результата "не будет продолжать свою миссию".

Газета отмечает, что о роли "переговорщика" просил президента бывший премьер-министр страны и генеральный секретарь президентской центристской партии "Ренессанс" Габриэль Атталь. В окружении Лекорню "не опровергали" данную информацию, уточняется в публикации.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором из 18 мандатов 13 достались представителям прошлого кабмина. Вечером 6 октября Елисейский дворец сообщил, что Макрон поручил Лекорню провести до 8 октября новые переговоры со всеми политическими силами, "чтобы определить платформу для действий и ради стабильности страны". В случае провала этих переговоров он пообещал "взять на себя ответственность" за дальнейшие решения, о чем сообщили СМИ со ссылкой на окружение французского лидера.