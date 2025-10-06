Премьер Грузии заявил о пятой за четыре года попытке революции в стране

Она была поддержана извне, заявил Ираклий Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе © Carl Court/ Getty Images

ТБИЛИСИ, 6 октября. /ТАСС/. Пятая за последние четыре года попытка революции в Грузии была предпринята 4 октября, когда митингующие штурмовали дворец президента. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"За эти четыре года мы увидели в нашей стране пятую попытку устроить революцию. И в этом случае она была поддержана извне", - заявил Кобахидзе в эфире телеканала "Рустави-2".

Как отметил Кобахидзе, и в этот раз государство выстояло и предотвратило революцию. "Мы не будем дожидаться шестой, седьмой и восьмой попыток", - заявил Кобахидзе.

В Тбилиси 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, прошел митинг оппозиции. Организаторы со сцены призвали "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ, применивший водометы и слезоточивый газ. Полиция в ночь на 5 октября задержала пятерых инициаторов акции за призывы к свержению власти и организацию группового насилия.