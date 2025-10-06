В Грузии разыскивают участников штурма дворца президента

Многие митингующие, совершившие насилие, должны ожидать надлежащих мер, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 6 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Грузии проводят спецоперацию по задержанию тех, кто пытался 4 октября штурмовать президентский дворец. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Читайте также

Успех правящей партии и беспорядки в Тбилиси. Главное о выборах в Грузии

"Многие митингующие, совершившие насилие, должны ожидать надлежащих мер. Соответствующая спецоперация проводится и сегодня, несколько виновных будут задержаны уже сегодня, и этот процесс продолжится", - сказал он в интервью телеканалу "Рустави-2".

Премьер отметил, что очень многих участников штурма можно идентифицировать. В том числе, по словам Кобахидзе, многие прячутся в своих домах, а кто-то сбежал в регионы. Он также назвал тех, кто пытался штурмовать дворец президента, представителями обученной молодежно-экстремистской группировки, у которой было конкретное задание.

В Тбилиси 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, прошел митинг оппозиции Организаторы со сцены призвали "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ, применивший водометы и слезоточивый газ. Полиция в ночь на 5 октября задержала пятерых инициаторов акции за призывы к свержению власти и организацию группового насилия.