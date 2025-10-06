В Грузии назвали главный инструмент спецслужб при попытке устроить революцию

Во главе революции поставили НПО

ТБИЛИСИ, 6 октября. /ТАСС/. Главным инструментом иностранных спецслужб в Грузии при попытке устроить революцию изначально были политические партии, а затем неправительственные организации (НПО). Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2".

"Главным инструментом революций в свое время были политические партии. Иностранные спецслужбы в нашей стране работали в классической форме. Затем они сменили тактику и во главе революции поставили НПО. То есть, за последние два-три года НПО стали главным инструментом революционных процессов", - сказал Кобахидзе.

Глава грузинского правительства также отметил, что за последние дни Служба госбезопасности (СГБ) страны заранее нейтрализовала множество угроз, относящихся к беспорядкам в Тбилиси.

На площади Свободы в Тбилиси 4 октября прошел митинг оппозиции. Один из его организаторов бывший генеральный прокурор Грузии Муртаз Зоделава призвал со сцены "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ с применением водометов и слезоточивого газа.

МВД в ночь 5 октября задержало пятерых инициаторов акции, включая Зоделаву, а также оперного певца и политика Паату Бурчуладзе, за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы.