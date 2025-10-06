Зурабишвили готовилась войти во дворец президента в случае успеха путчистов

Однако после поражения открестилась, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 6 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили была готова войти в президентский дворец, если бы штурм увенчался успехом. Об этом заявил в интервью телеканалу "Рустави-2" премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Читайте также

Успех правящей партии и беспорядки в Тбилиси. Главное о выборах в Грузии

"Саломе Зурабишвили была готова войти в резиденцию президента. Вы представьте, если бы попытка [оперного певца и политика Пааты] Бурчуладзе, [бывшего генпрокурора Грузии Муртаза] Зоделавы и их друзей (обвиняются в планировании насильственной смены конституционного строя - прим. ТАСС) оказалась успешной. Она была готова туда войти, однако после поражения открестилась", - сказал глава правительства.