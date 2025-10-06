Bild: Меркель назвала COVID-19 косвенной причиной украинского конфликта

По мнению экс-канцлера ФРГ, невозможность прямых переговоров мировых лидеров во время коронавируса усложнила поиск компромиссов

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель © AP Photo/ Markus Schreiber

БЕРЛИН, 6 октября. /ТАСС/. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах) заявила, что пандемия COVID-19 стала косвенной причиной начала военного конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Bild.

По ее мнению, невозможность прямых переговоров мировых лидеров во время коронавируса усложнила поиск компромиссов в том числе и по украинскому вопросу.

"Если нельзя встречаться, если нельзя обсуждать разногласия лицом к лицу, то и новые компромиссы найти невозможно", - приводит газета слова Меркель.

Ранее экс-канцлер заявила, что конфликту на Украине также косвенно способствовали Латвия, Литва, Польша и Эстония, сорвавшие дипломатические переговоры с Россией в 2021 году.