Премьер Грузии: финансируемые из ЕС организации участвовали в попытке переворота

В течение четырех лет было пять попыток революции, подчеркнул Ираклий Кобахидзе

ТБИЛИСИ, 6 октября. /ТАСС/. Организации, напрямую получающие деньги из Евросоюза, участвовали в попытке свержения власти в Грузии 4 октября. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"В течение четырех лет было пять попыток революции, профинансированных извне. И сейчас финансируемые напрямую из Евросоюза организации участвовали в попытке захвата власти", - сказал он в интервью телеканалу "Рустави-2".