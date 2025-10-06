Трамп: переговоры по урегулированию в секторе Газа идут "очень хорошо"

Президент США оценил шансы на заключение сделки как "очень высокие"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры по урегулированию в секторе Газа идут "очень хорошо", а радикальное палестинское движение ХАМАС соглашается на договоренности по важным вопросам.

Читайте также

Проигрыш и самоликвидация: реализуемы ли условия Трампа для Израиля и Палестины

"Я думаю, что дела идут очень хорошо. И, думаю, ХАМАС дает согласие по очень важным вопросам", - сказал он, выступая в Белом доме. "У нас есть очень высокие шансы на заключение сделки", - добавил Трамп. "Думаю, у нас будет сделка", - подчеркнул он.