Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Дочь Луиса Корвалана призналась, что не смогла простить Пиночета

Вивиен Корвалан считает, что виновные в преступлениях режима Пиночета должны предстать перед судом
Редакция сайта ТАСС
01:02
ТАСС
© ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Виновники преступлений режима Пиночета должны предстать перед судом, считает дочь лидера чилийских коммунистов Вивиен Корвалан. В интервью ТАСС она призналась, что сама не может простить Пиночета.

"К счастью, мне никогда не приходилось разговаривать ни с сыновьями, ни с дочерьми Пиночета, ни с самим Пиночетом. Я бы с удовольствием высказала им все, что думаю, но прощения у меня нет. Я не прощаю", - заявила Вивиен Корвалан. И объяснила: "Нельзя прощать пытки, похищения, страдания, преследования, смерти. Я не прощаю".

"Зачем мне их прощать? Их нужно судить, их нужно посадить в тюрьму", - уверена Вивиен Корвалан.

Она сожалеет, что "в Чили это не так". "В стране был заключен договор молчания, и мы до сих пор не можем найти сотни жертв похищений", - отметила дочь лидера чилийских коммунистов.

"Нет, я не прощаю, я за правосудие", - повторила Вивиен Корвалан.

Луис Корвалан - чилийский политик, генеральный секретарь Коммунистической партии Чили (1958-1989). После прихода к власти военной хунты во главе с генералом Аугусто Пиночетом Луис Корвалан был арестован, несколько лет провел в заключении. СССР возглавил международную кампанию за его освобождение. В 1976 году в результате договоренности между советскими и чилийскими властями при посредничестве США Луис Корвалан был обменян на советского диссидента Владимира Буковского и получил политическое убежище в Советском Союзе, в 1988 году официально вернулся в Чили. Как отмечала Вивиен Корвалан в интервью ТАСС, "от пыток в эпоху Пиночета" умер ее брат.

Полный текст интервью будет опубликован в 14:30 мск. 

ЧилиКорвалан, Луис