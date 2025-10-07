Дочь Луиса Корвалана призналась, что не смогла простить Пиночета

Вивиен Корвалан считает, что виновные в преступлениях режима Пиночета должны предстать перед судом

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Виновники преступлений режима Пиночета должны предстать перед судом, считает дочь лидера чилийских коммунистов Вивиен Корвалан. В интервью ТАСС она призналась, что сама не может простить Пиночета.

"К счастью, мне никогда не приходилось разговаривать ни с сыновьями, ни с дочерьми Пиночета, ни с самим Пиночетом. Я бы с удовольствием высказала им все, что думаю, но прощения у меня нет. Я не прощаю", - заявила Вивиен Корвалан. И объяснила: "Нельзя прощать пытки, похищения, страдания, преследования, смерти. Я не прощаю".

"Зачем мне их прощать? Их нужно судить, их нужно посадить в тюрьму", - уверена Вивиен Корвалан.

Она сожалеет, что "в Чили это не так". "В стране был заключен договор молчания, и мы до сих пор не можем найти сотни жертв похищений", - отметила дочь лидера чилийских коммунистов.

"Нет, я не прощаю, я за правосудие", - повторила Вивиен Корвалан.

Луис Корвалан - чилийский политик, генеральный секретарь Коммунистической партии Чили (1958-1989). После прихода к власти военной хунты во главе с генералом Аугусто Пиночетом Луис Корвалан был арестован, несколько лет провел в заключении. СССР возглавил международную кампанию за его освобождение. В 1976 году в результате договоренности между советскими и чилийскими властями при посредничестве США Луис Корвалан был обменян на советского диссидента Владимира Буковского и получил политическое убежище в Советском Союзе, в 1988 году официально вернулся в Чили. Как отмечала Вивиен Корвалан в интервью ТАСС, "от пыток в эпоху Пиночета" умер ее брат.

