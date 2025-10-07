Нацгвардия Техаса отправляется в другие штаты для борьбы с преступностью

Президент США Дональд Трамп ранее распорядился отправить 400 бойцов нацгвардии из Техаса в другие регионы страны

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Бойцы Национальной гвардии Техаса готовятся к вылету в другие штаты для помощи федеральным властям в борьбе с преступностью. Об этом заявил губернатор Техаса Грег Эбботт.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился направить из Техаса 400 бойцов Национальной гвардии для их развертывания в других штатах. "Несколько мгновений назад наша элитная Национальная гвардия в штате Техас приступила к развертыванию и осуществляет посадку на рейсы в различные уголки страны, где они смогут защитить сотрудников ICE и других федеральных служащих в то время, как они пытаются обеспечить исполнение законов США", - сказал Эбботт в интервью телеканалу Fox News.

Трамп в сентябре заявил, что бойцы Национальной гвардии будут переброшены в Чикаго - крупнейший город Иллинойса, но не уточнил, когда именно они будут введены. Глава Соединенных Штатов не раз критиковал губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность в Чикаго. По мнению американского лидера, из-за чудовищной криминогенной обстановки этот город превратился в "адскую дыру". Прицкер в свою очередь заявлял, что Трамп мнит себя диктатором и угрожает войной американскому городу.