Избранная глава правящей в Японии ЛДП обновила состав партийного руководства

Санаэ Такаити объявила о назначениях на заседании исполнительного совета партии

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 7 октября. /ТАСС/. Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити, избранная на этот пост 4 октября, обновила состав партийного руководства. Кадровые назначения были объявлены на заседании исполнительного совета партии.

Читайте также

Убежденный консерватор: первая женщина-премьер собралась "вернуть Японию на вершину"

Так, заместителем председателя партии назначен экс-премьер Таро Асо, руководитель последней оставшейся в ЛДП влиятельной фракции. Именно благодаря его поддержке, как считается, Такаити одержала победу на выборах. На пост генерального секретаря ЛДП, фактически "человека номер два" в партии, назначен близкий сторонник Асо экс-министр финансов Сюнъити Судзуки.

Главой исполнительного совета ЛДП назначена Харуко Аримура, а руководителем избирательного комитета партии - Кэйдзи Фуруя. На еще одну ключевую должность, руководителя ключевого политического совета партии, назначен соперник Такаити по предвыборной гонке экс-министр экономической безопасности Такаюки Кобаяси. Эти пять должностей составляют руководящий костяк партии.

Руководителем комитета по взаимодействую с парламентом стал экс-министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма, главой штаба по связям с общественностью - Такако Судзуки. Еще одну важную должность, заместителя генсека ЛДП, занял Коити Хагиуда, бывший член фракции покойного экс-премьера Синдзо Абэ.