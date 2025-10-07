Гунба поздравил Путина с днем рождения

Президент Абхазии отметил, что с особой теплотой вспоминает встречу в Москве в дни празднования 80-летия Великой Победы

СУХУМ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, выразив благодарность за неизменную поддержку и внимание республике. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Уважаемый Владимир Владимирович! От имени народа Абхазии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Народ Абхазии искренне благодарен вам за неизменную поддержку и внимание. При вашем личном содействии и участии обеспечивается надежная безопасность нашей страны, реализуются масштабные и по-настоящему значимые проекты в социальной сфере, образовании, здравоохранении и инфраструктуре, открывающие новые возможности для устойчивого развития Республики Абхазия", - говорится в телеграмме Гунбы.

Президент отметил, что с особой теплотой вспоминает встречу в Москве в дни празднования 80-летия Великой Победы, "достигнутые тогда договоренности уже успешно реализуются, и их конкретные результаты очевидны для граждан" Абхазии.

Гунба назвал Путина "выдающимся государственным деятелем и одним из самых авторитетных мировых лидеров современности". "Благодаря вашей мудрой, дальновидной и последовательной политике, Россия уверенно занимает заслуженное место среди ведущих держав мира, внося решающий вклад в укрепление международной безопасности, стабильности и справедливости", - подчеркнул он.

Президент Абхазии пожелал главе российского государства "крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений в ответственной миссии служения Отечеству", народу великой России - мира, благополучия и процветания.