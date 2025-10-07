Жапаров поздравил Путина с днем рождения

Президент Киргизии отметил, что республика придает первостепенное значение развитию партнерства с Россией

Редакция сайта ТАСС

Президент Киргизии Садыр Жапаров © Владислав Ногай/ ТАСС

БИШКЕК, 7 октября. /ТАСС/. Киргизия придает первостепенное значение развитию и расширению стратегических и союзнических связей с Россией. Об этом говорится в телеграмме президента республики Садыра Жапарова российскому президенту Владимиру Путину по случаю дня рождения лидера РФ.

Читайте также

От контрразведки КГБ до президента России. Биография Владимира Путина

"Кыргызская Республика придает первостепенное значение развитию и углублению стратегического партнерства и союзнических связей с Российской Федерацией, которые строятся на крепких традициях дружбы, богатом общем историческом и культурном наследии, а также на принципах взаимного уважения и поддержки", - говорится в телеграмме.

Как считает Жапаров, под руководством Путина Россия уверенно "движется вперед в своем поступательном и многогранном развитии". "Уверен, что традиционно дружественные отношения между Кыргызстаном и Россией, в развитии которых ваш личный вклад неоценим, будут и далее неуклонно укрепляться и расширяться на благо наших народов и стран", - считает президент Киргизии.

При этом он заверил, что киргизская сторона всегда готова к продолжению активного и конструктивного взаимодействия по всем ключевым аспектам двусторонней повестки.

"Ваша многоплановая и масштабная деятельность на высшем государственном посту неизменно демонстрирует выдающийся профессионализм, принципиальность, государственную мудрость и исключительную ответственность при принятии стратегически важных решений", - отмечается в телеграмме Жапарова.

Он также пожелал президенту России крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а "дружественному народу России - процветания и благоденствия".