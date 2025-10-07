Рахмон поздравил Путина с днем рождения

Президент Таджикистана отметил значительный вклад российского лидера в укрепление отношений между двумя странами

Редакция сайта ТАСС

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения и отметил его значительный вклад в укрепление дружественных и партнерских отношений двух стран. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

"Глава нашего государства [Таджикистана] в начале разговора сердечно поздравил президента России по случаю дня рождения и выразил свои самые наилучшие и искренние пожелания. В продолжение беседы глава нашего государства подчеркнул значительный вклад уважаемого Владимира Путина в укрепление и расширение отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами", - говорится в сообщении на сайте президента Таджикистана.

Отмечается, что Рахмон и Путин "приветствовали продолжение межгосударственного диалога и дальнейшее развитие этого процесса". "Также была обсуждена повестка дня предстоящих в Душанбе двусторонних и многосторонних встреч на высшем уровне", - добавили в пресс-службе лидера республики.

Российский президент отмечает 7 октября свое 73-летие. 5 октября, когда 73-летие отметил Рахмон, Путин отправил ему поздравительное послание, а затем провел с ним телефонный разговор, чтобы поздравить лично. Стороны также обсудили нынешнее состояние и перспективы отношений двух стран и другие вопросы.

8-9 октября состоится государственный визит президента РФ в Таджикистан. В Душанбе Путин 9 октября также примет участие во втором саммите Центральная Азия - Россия, а 10 октября - в заседании Совета глав государств СНГ.