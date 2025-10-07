Токаев поздравил Путина с днем рождения

Президент Казахстана отметил значительный вклад российского лидера в развитие сотрудничества двух стран

АСТАНА, 7 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Как отмечается в сообщении, Токаев в ходе беседы "поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив его значительный личный вклад в укрепление стратегического партнерства, добрососедства и союзничества Казахстана и России".