Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Пашинян поздравил Путина с днем рождения

Премьер-министр Армении отметил вклад российского лидера в развитие отношений Еревана и Москвы
Редакция сайта ТАСС
12:51
обновлено 13:04

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

© Александр Патрин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и отметил его личный вклад в развитие отношений двух стран. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

Читайте также

"До сих пор все болит". Самые необычные дни рождения Путина

"Премьер-министр Армении поздравил президента России с днем рождения и передал ему наилучшие пожелания. Придавая важность дальнейшему развитию отношений между Арменией и Россией, премьер-министр Пашинян высоко оценил личный вклад президента России в дело развития этих отношений", - говорится в сообщении. 

Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич