Пашинян поздравил Путина с днем рождения

Премьер-министр Армении отметил вклад российского лидера в развитие отношений Еревана и Москвы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Александр Патрин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и отметил его личный вклад в развитие отношений двух стран. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Премьер-министр Армении поздравил президента России с днем рождения и передал ему наилучшие пожелания. Придавая важность дальнейшему развитию отношений между Арменией и Россией, премьер-министр Пашинян высоко оценил личный вклад президента России в дело развития этих отношений", - говорится в сообщении.