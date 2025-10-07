Мирзиёев поздравил Путина с днем рождения

Президент Узбекистана обсудил с российским лидером развитие отношений между странами

ТАШКЕНТ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил по телефону главу России Владимира Путина с днем рождения и обсудил с ним дальнейшее развитие узбекско-российских отношений. Об этом сообщила пресс-служба Мирзиёева.

"Глава нашего государства сердечно поздравил лидера России с днем рождения, искренне пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов, а также процветания дружественному российскому народу. Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий.

"Особое внимание было уделено поддержанию динамики роста показателей взаимного товарооборота, продвижению проектов кооперации ведущих предприятий и компаний в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других приоритетных направлениях, расширению делового сотрудничества регионов двух стран", - добавили в пресс-службе.