Моди выразил Путину признательность за приверженность укреплению партнерства РФ и Индии
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил президенту РФ Владимиру Путину признательность за его личный вклад в дело укрепления российско-индийского партнерства. Об этом глава индийского правительства написал в Х.
Читайте также
От контрразведки КГБ до президента России. Биография Владимира Путина
"Поговорил со своим другом президентом Путиным и выразил теплые поздравления по случаю его дня рождения, а также пожелания крепкого здоровья и долголетия. Глубоко признателен за его личную приверженность укреплению индийско-российского партнерства в грядущих годах", - написал Моди на русском языке.
Ранее информационная служба индийского правительства сообщила о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Моди. Лидеры двух стран рассмотрели прогресс в двусторонних отношениях и подтвердили приверженность дальнейшему углублению особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией, указано в сообщении.
Премьер Моди также сообщил, что он с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Путина в Индии на 23-м ежегодном российско-индийском саммите, который состоится в начале декабря.
Путин родился 7 октября 1952 года, ему исполняется 73 года. Свой день рождения он обычно проводит за работой, в том числе, пользуясь случаем, активно общается с зарубежными лидерами.