"Аль-Кахира аль-Ихбария": посредники на переговорах по Газе обсуждают обмен

ХАМАС передал списки палестинских заключенных для освобождения

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Египетские посредники, участвующие в непрямых переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС, начали обсуждение списков заложников и заключенных для осуществления обмена. С таким утверждением выступил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По информации его источников, ХАМАС передал посредникам списки палестинских заключенных, которых он желал бы видеть на свободе. Они включают, в том числе одного из лидеров движения ФАТХ Марвана Баргути и генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Ахмеда Саадата.

В обмен радикалы готовы освободить живых израильских заложников и передать тела погибших пленников, подчеркнули источники телеканала.