Президент Боливии поздравил Путина с днем рождения

Луис Арсе пожелал российскому коллеге сил для ведения России по пути прогресса

Президент Боливии Луис Арсе © REUTERS/ Nathalia Angarita

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 октября. /ТАСС/. Президент Боливии Луис Арсе поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения и пожелал ему сил для дальнейшего руководства страной во имя прогресса.

"Мы передаем наши самые искренние поздравления братскому президенту Владимиру Путину в день его рождения. В этот особый день мы желаем ему здоровья и необходимых сил для того, чтобы продолжить вести страну по пути прогресса, достоинства и социальной справедливости", - написал Арсе в своем Telegram-канале.