В Грузии задержанным участникам беспорядков грозит до 9 лет тюрьмы

Всем 13 лицам предъявили обвинение за попытку захвата стратегического объекта и/или объекта особой важности

ТБИЛИСИ, 7 октября. /ТАСС/. Прокуратура Грузии предъявила обвинение 13 задержанным участникам штурма дворца президента 4 октября, им грозит до 9 лет лишения свободы. Об этом сообщил на брифинге заместитель генпрокурора Грузии Амиран Гулуашвили.

"Всем 13 лицам предъявлено обвинение по статье подпункту "а" второй части статьи 19-222 уголовного кодекса Грузии, что подразумевает попытку захвата стратегического объекта и/или объекта особой важности, совершенную группой, что наказывается лишением свободы сроком от 2 до 4 лет. Также, по второй части 225-й статьи об участии в групповом насилии, что наказывается лишением свободы до девяти лет", - сообщил Гулуашвили.

В Тбилиси 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, прошел митинг оппозиции. Организаторы, анонсировавшие в этот день свержение власти, со сцены призвали "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ, применивший водометы и слезоточивый газ.

Полиция в ночь на 5 октября задержала пятерых инициаторов акции за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы. 6 октября МВД сообщило о задержании 13 участников беспорядков и розыске еще двоих идентифицированных лиц.