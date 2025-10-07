TRT: глава нацразведки Турции будет участвовать в переговорах по Газе в Египте

Ибрагим Калын провел контакты с представителями США, Египта, Катара и движения ХАМАС

АНКАРА, 7 октября. /ТАСС/. Глава национальной разведорганизации Турции (MIT) Ибрагим Калын примет участие в переговорах по вопросу установлению режима прекращения огня в секторе Газа, которые пройдут 8 октября в Египте. Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на источники в сфере безопасности.

Калын, как сообщает телеканал, перед прибытием в Шарм-эш-Шейх, где проходят переговоры, провел контакты с представителями США, Египта, Катара и палестинского движения ХАМАС.

Ранее о планах турецкой делегации прибыть на переговоры сообщил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". Его источники рассказали, что на Синайский полуостров "продолжают прибывать делегации, в том числе из Катара, США и Турции", члены которых примут участие в консультациях.

Вечером 6 октября в Шарм-эш-Шейхе возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС. Посредниками на них выступают представители Египта и Катара, а США представляют специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и старший советник Трампа Джаред Кушнер. В настоящий момент второй день переговоров завершен, консультации при участии посредников продолжались около пяти часов.