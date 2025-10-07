Трамп сравнил Демократическую партию с Сомали

Президент США отметил, что действия демократов по провоцированию и затягиванию шатдауна напоминают ему атаку смертников, которым уже нечего терять

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что из-за отсутствия лидера Демократическая партия США напоминает ему Сомали. Об этом он сказал журналистам в начале встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

"Я не знаю, есть ли у [лидера демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чака] Шумера еще какая-то власть. Я смотрю на ваше руководство и не знаю, с кем говорить. Вот что я вам скажу. Мне звонят демократы, которые хотят встретиться. Я даже их имен никогда раньше не слышал, а они утверждают, что являются лидерами", - сказал Трамп. "У демократов нет лидера. Они напоминают мне Сомали", - добавил президент.

Кроме того, он отметил, что действия демократов по провоцированию и затягиванию частичной приостановки работы федеральных ведомств США (шатдауна) напоминают ему атаку смертников, которым уже нечего терять. "Ну, это они начали. <…> И это почти как атака камикадзе с их стороны. Хотите знать правду? Это как атака камикадзе. Знаете, им почти нечего терять. Они проиграли выборы", - добавил Трамп.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).