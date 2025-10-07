Спикер парламента Грузии назвал терактом попытку штурма дворца президента

Еврокомиссары Марта Кос и Кая Каллас, чьей сотрудницей является пресс-спикер Анитта Хиппер, которая поддержала участников насилия, ничего не замечают, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 7 октября. /ТАСС/. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал террористическим актом попытку штурма дворца президента 4 октября с целью свержения власти.

Читайте также

Успех правящей партии и беспорядки в Тбилиси. Главное о выборах в Грузии

"В Грузии произошел террористический акт, захватывали дворец президента, и эти люди, еврокомиссары [Марта] Кос и [Кая] Каллас, чьей сотрудницей является пресс-спикер [Анитта Хиппер], которая поддержала участников насилия, ничего не замечают, как будто ничего и не произошло", - заявил Папуашвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

Он добавил, что сейчас, после неудачной попытки революции в Грузии, Евросоюз пытается наладить диалог, но Еврокомиссия и посол ЕС в Грузии Павел Герчинский должны сперва предоставить объяснение по поводу того, что Хиппер поддержала готовящийся госпереворот в стране.

В Тбилиси 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, прошел митинг оппозиции. Организаторы, анонсировавшие в этот день свержение власти, со сцены призвали "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ, применивший водометы и слезоточивый газ. Полиция задержала пятерых инициаторов акции за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы. Также задержаны 13 участников беспорядков, в розыске еще двоих идентифицированных лиц.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос распространили совместное заявление, в котором говорилось, что муниципальные выборы в Грузии 4 октября прошли в обстановке широкомасштабного подавления инакомыслия. В заявлении нет осуждения попытки штурма дворца президента в тот же день.