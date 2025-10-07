Адвокат обжаловал решение суда об аресте украинца по делу о "Северных потоках"

Накануне окружной суд в Варшаве продлил временный арест для Владимира Журавлева на 40 дней

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Адвокат задержанного в Польше по делу о подрыве газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" украинца Владимира Журавлева Тимотеуш Папроцкий подал апелляцию на решение окружного суда Варшавы арестовать его клиента на 40 дней.

"Защита сейчас ожидает назначения заседания по апелляции на временное заключение под стражу, которое будет рассматривать Апелляционный суд в Варшаве", - заявил журналистам Папроцкий, его слова приводит агентство PAP.

Накануне окружной суд в Варшаве продлил временный арест для Журавлева на 40 дней, в это время будет рассматриваться вопрос об его экстрадиции в Германию. Польский премьер Дональд Туск отметил, что выдача украинца германским властям не лежит в сфере интересов Варшавы, однако решение остается за органами правосудия.

46-летнего Журавлева задержали полицейские 30 сентября в городе Прушкув недалеко от Варшавы на основании европейского ордера на арест. В ФРГ украинца подозревают в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", по германским законам ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года во время боевых действий на Украине. По данным федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на яхте "Андромеда".