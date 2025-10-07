ABC: нацгвардейцы Техаса прибыли в штат Иллинойс

Нацгвардейцев заметили в военно-учебном центре в пригороде Чикаго

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Бойцы Национальной гвардии Техаса прибыли в штат Иллинойс для помощи федеральным властям в борьбе с преступностью. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По его сведениям, нацгвардейцы Техаса были замечены в военно-учебном центре в пригороде Чикаго. 6 октября губернатор Техаса Грег Эбботт сообщал, что бойцы Нацгвардии штата готовятся к вылету "в различные уголки страны".

Президент США Дональд Трамп в сентябре заявил, что бойцы Национальной гвардии будут переброшены в Чикаго - крупнейший город Иллинойса, но не уточнил, когда именно они будут введены. Глава Соединенных Штатов не раз критиковал губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность в Чикаго. По мнению американского лидера, из-за чудовищной криминогенной обстановки этот город превратился в "адскую дыру". Прицкер в свою очередь заявлял, что Трамп мнит себя диктатором и угрожает войной американскому городу.