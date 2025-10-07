В Грузии увеличилось до 17 число задержанных участников беспорядков

На основании постановления суда задержаны еще четыре человека

ТБИЛИСИ, 7 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Грузии еще четверых участников беспорядков, произошедших в Тбилиси 4 октября, общее число задержанных достигло 17. Об этом сообщил на брифинге замглавы МВД страны Александр Дарахвелидзе.

"В рамках расследования правоохранители на основании постановления суда задержали еще четырех человек", - заявил он.

Также, как сообщил замглавы МВД, ведутся поиски еще троих, чьи личности установлены.

В Тбилиси 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, прошел митинг оппозиции. Организаторы, анонсировавшие в этот день свержение власти, со сцены призвали "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ, применивший водометы и слезоточивый газ. Полиция задержала пятерых инициаторов акции за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы. Ранее сообщалось о 13 задержанных участниках беспорядков.