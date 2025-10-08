Посольство КНР: поставки США оружия Тайваню только повысят риск конфронтации

Это нарушит достигнутые между Пекином и Вашингтоном договоренности, а также даст "неверный сигнал сепаратистским силам" на острове, отметил пресс-секретарь китайской дипмиссии в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Новые поставки американских вооружений на Тайвань только повысят напряженность в Тайваньском проливе и усилят риск конфронтации. О этом ТАСС заявил пресс-секретарь китайского посольства в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй, комментируя заявление кандидата на пост помощника главы Пентагона об ускорении военных поставок острову.

Как отметил Лю Пэнъюй, поставки вооружений Тайваню со стороны США нарушают достигнутые ранее между Пекином и Вашингтоном договоренности, а также дают "неверный сигнал сепаратистским силам" на острове. "Тайвань является частью КНР, а тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая и не допускает никакого внешнего вмешательства. Углубление военных связей между США и Тайванем не принесет последнему безопасности и не спасет "независимость Тайваня" от ее неизбежного провала", - заявил Лю Пэнъюй.

"Это только усилит напряженность в отношениях между двумя берегами [Тайваньского] пролива и повысит риск конфронтации. Независимо от того, в каком количестве учений примет участие Демократическая прогрессивная партия (партия главы администрации острова - прим. ТАСС) и сколько оружия они получат от США, ничто из этого не сможет поколебать нашу твердую приверженность решению тайваньского вопроса и достижению национального воссоединения", - добавил дипломат.

"Тайваньский вопрос является основой ключевых интересов Китая и первой красной чертой в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать. КНР призывает США немедленно остановить продажи оружия Тайваню, перестать вмешиваться во внутренние дела Китая и под любым предлогом потворствовать сепаратистским силам, выступающим за "тайваньскую независимость", не оказывать им поддержку, а также прекратить создавать новые факторы, которые могут привести к напряженности в Тайваньском проливе", - резюмировал пресс-секретарь посольства КНР.

Ранее во вторник выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на должность помощника военного министра по делам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Джон Но на слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США заявил, что он намерен ускорить поставки американского оружия на Тайвань. Кроме того, Но указал, что Тайвань должен повысить военные расходы до уровня выше 10% ВВП.