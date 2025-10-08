Реклама на ТАСС
Сенаторы одобрили 107 выдвинутых Трампом кандидатур на госпосты

Среди них кандидатуры более 20 послов, 10 прокуроров, а также руководителя федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США
06:32

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Сенат Конгресса во вторник одобрил 107 выдвинутых президентом Дональдом Трампом кандидатур на разные посты в правительстве. Об этом говорится на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Контролируемый республиканцами Сенат раскололся по партийной линии во время голосования по законодательному пакету с кандидатурами: 51 однопартиец главы государства выступил в поддержку, 47 демократов были против.

"Перед тем как действия сенаторов-демократов привели к шатдауну, они заблокировали и сам Сенат, заморозив процесс одобрения [выдвинутых Трампом кандидатур]. На протяжении нескольких месяцев их решение по блокированию привело к тому, что [законодатели] начали отставать в утверждении кандидатов. Сегодня вечером республиканцы в Сенате утвердили 107 этих кандидатур и положили конец блокировке со стороны демократов", - подчеркнул заместитель лидера республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Джон Барассо (от штата Вайоминг).

В пакет вошли кандидатуры более 20 послов, 10 прокуроров, а также руководителя федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Так, Сенат утвердил бывшего игрока Национальной футбольной лиги Хершела Уолкера в качестве первого посла США на Багамах за почти 15 лет. Последний руководитель американского посольства в этой стране покинул свой пост в 2011 году. Кроме того, была утверждена кандидатура главы кадрового управления Белого дома Серджио Гора на пост посла Соединенных Штатов в Индии. После прошедшего во вторник голосования сенаторам остается утвердить 26 выдвинутых Трампом кандидатур - 16 в исполнительной ветви власти и 10 в судебной.

Летом республиканцы приняли процедуру одобрения кандидатур, благодаря которой голосование можно проводить сразу по группам из нескольких кандидатов, а не отдельно по каждому из них, одобрять их простым большинством голосов. Однопартийцам Трампа пришлось пойти на такой шаг из-за того, что демократы часто прибегали к обструкции. Это прием, применяемый, как правило, меньшинством в Конгрессе и связанный с намеренным затягиванием дебатов по тому или иному законопроекту в целях не допустить его принятия. В таком случае утверждение кандидатур затягивается на несколько месяцев. Тем не менее эти изменения не распространяются на кандидатов в президентский кабинет и американские суды.

В сентябре республиканцы уже одобрили порядка 50 кандидатов, выдвинутых Трампом. Таким образом, к настоящему времени Сенат утвердил 298 выдвинутых главой государства кандидатур, что больше, чем 201 кандидат, утвержденный за тот же срок при 46-м президенте США Джо Байдене, и 183 - в первый президентский срок Трампа. 

