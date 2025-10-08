Intelligence Online: Залужный набирает себе команду для президентской гонки

По данным портала, украинский посол в Великобритании "хранит молчание о будущих политических планах", а его команда тщательно контролирует публичные выступления в Лондоне

Редакция сайта ТАСС

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный © AP Photo/ Efrem Lukatsky

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Ряд высокопоставленных украинских военных получили предложение войти в команду бывшего главкома ВСУ, украинского посла в Великобритании Валерия Залужного для возможного выдвижения его кандидатуры на пост президента Украины. Об этом сообщил французский портал Intelligence Online со ссылкой на источники.

По их данным, военным предложено войти в состав депутатов Верховной рады после возможной замены Владимира Зеленского на Залужного. Портал не уточнил, предполагает ли это создание политической партии, которую возглавит экс-главком ВСУ. Как отмечается в публикации, Залужный является основным претендентом на пост президента. "Опросы показывают, что он получит большую поддержку, как только Украина снова сможет провести выборы", говорится в материале.

По данным Intelligence Online, Залужный "хранит молчание о будущих политических планах", а его команда тщательно контролирует его публичные выступления в Лондоне.

Портал также называет одним из возможных сменщиков Зеленского руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, который внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов. Портал отмечает, что Буданов косвенно мог подтвердить свои намерения баллотироваться на президентский пост, отметив, что сделает главой своего предвыборного штаба Андрея Юсова - пресс-секретаря ГУР.

29 июля пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Соединенные Штаты и Великобритания на тайной встрече на альпийском курорте решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины. По поступившей в СВР информации, встреча прошла с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Буданова и Залужного.