Спикер Нацсобрания заявила, что не обсуждала с Макроном роспуск парламента

Роспуск парламента дорого обходится, сообщила Яэль Брон-Пиве

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Председатель Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Яэль Брон-Пиве заявила, что не обсуждала с президентом Эмманюэлем Макроном вопрос роспуска парламента.

Читайте также

Агония и хаос в Париже: чем грозит новая отставка премьера для Макрона и страны

"Мы не затрагивали тему роспуска парламента вчера в разговоре с президентом республики, - отметила она в эфире радиостанции RTL. - Мы говорили о различных путях выхода из этого политического кризиса".

Брон-Пиве в то же время не исключила, что Макрон распустит парламент, но, по ее мнению, "этого не должно произойти". "Роспуск парламента дорого обходится, он останавливает процессы в стране, у которой на данный момент нет бюджета на следующий год", - сказала она.

Ранее газета Le Figaro сообщила, что Макрон намерен выступить с заявлением в среду вечером. Издание предположило, что речь может пойти о роспуске парламента, поскольку накануне он встречался с Брон-Пиве и спикером Сената Жераром Ларше. Консультации президента с председателями обеих палат перед роспуском предусмотрены статьей 12 конституции республики.

Премьер-министр республики Себастьен Лекорню подал Макрону прошение об отставке 6 октября на фоне критики со стороны оппозиции на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором 13 из 18 мандатов достались представителям предыдущего кабмина. Вечером того же дня Елисейский дворец сообщил, что Макрон поручил Лекорню провести до 8 октября новые переговоры со всеми политическими силами, "чтобы определить платформу для действий и ради стабильности страны". В случае провала этих переговоров он обещал "взять на себя ответственность" за дальнейшие решения, о чем сообщили СМИ со ссылкой на окружение французского лидера. Что именно кроется за этой формулировкой, в Елисейском дворце не пояснили.