Axios: Уиткофф не покинет Египет до освобождения заложников ХАМАС

Спецпосланник президента США прибыл в страну 8 октября, до этого встретившись с американским лидером Дональдом Трампом

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не уедут из Египта, пока на проходящих в стране непрямых переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС не будет достигнуто соглашение об освобождении заложников и прекращении боевых действий в Газе. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщил портал Axios.

Уиткофф и Кушнер, который был старшим советником президента США Дональда Трампа во время его первого срока, по данным портала, прибыли в Египет 8 октября ранним утром. Перед этим они встретились с Трампом и проинформировали его о ходе начавшихся 6 октября переговоров. Источники Axios выразили осторожный оптимизм относительно шансов достижения соглашения уже на этой неделе, но подчеркнули, что Уиткофф и Кушнер готовы оставаться в Египте столько, сколько потребуется. По мнению американских официальных лиц, до прибытия этих двух американских представителей переговоры носили "технический характер".

Советник премьер-министра Катара и официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари также сообщил, что глава правительства и министр иностранных дел страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани также направится в Египет в среду для участия в переговорном процессе. Портал Axios отмечал, что к обсуждениям также должны присоединиться главы турецкой и египетской разведок.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Движение ХАМАС выразило готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.

Вечером 6 октября в Шарм-эш-Шейхе возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС. Посредниками на них выступают представители Египта и Катара. Как сообщала в понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, США должны представлять Уиткофф и Кушнер.