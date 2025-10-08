В Грузии назвали косвенной поддержкой неосуждение Западом беспорядков в стране

ЕС, БДИПЧ ОБСЕ и другие субъекты позволили себе противоположные заявления, отметил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Запад не осудил произошедшую в Грузии 4 октября попытку захвата власти, что можно считать косвенной поддержкой случившегося. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Читайте также

Успех правящей партии и беспорядки в Тбилиси. Главное о выборах в Грузии

"В эти дни ни одна организация или государство, которые имеют претензии на оценку внутриполитических дел Грузии, критику страны и указания ей, в том числе США, ЕС и конкретные страны ЕС, не сделали заявления с осуждением попытки свержения избранной власти и насильственного штурма дворца президента Грузии. Более того, ЕС, БДИПЧ [ОБСЕ] и другие субъекты позволили себе противоположные заявления. Естественно, отсутствия отмежевания от попытки свержения власти и насилия и неосуждение трактуется как косвенное, но четкое проявление поддержки захвата власти и насилия", - заявил на брифинге Кобахидзе.

Как отметил премьер-министр, впредь "заявления тех государств и организаций, которые не скрывают раздражения в отношении грузинского народа, его выбора и бескомпромиссной борьбы за мир, ни сейчас и ни в будущем не будут иметь никакой цены".

В Тбилиси 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, прошел митинг оппозиции. Организаторы, анонсировавшие в этот день свержение власти, со сцены призвали "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ, применивший водометы и слезоточивый газ. Полиция задержала пятерых инициаторов акции за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы. Также задержаны 13 участников беспорядков, в розыске еще двоих идентифицированных лиц.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос распространили совместное заявление, в котором говорилось, что муниципальные выборы в Грузии 4 октября прошли в обстановке широкомасштабного подавления инакомыслия. В заявлении нет осуждения попытки штурма дворца президента в тот же день. Также критическое заявление в отношении властей Грузии опубликовало Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.