Премьер Грузии: США должны осудить беспорядки в республике

Это докажет, что Вашингтон не был заинтересован в произошедшем, отметил Ираклий Кобахидзе

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал Госдепартамент США осудить попытку свержения власти в стране 4 октября, чтобы доказать, что Вашингтон не был заинтересован в произошедшем.

"Мой призыв Госдепартаменту США в том, чтобы он четко осудил попытку свержения власти и этим действенно доказал грузинскому народу, что у Госдепартамента нет такого интереса в отношении нашей страны", - заявил на брифинге Кобахидзе.