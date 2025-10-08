Адвокат Бойе: условия в СИЗО у Гуцул не соответствуют европейским стандартам

Он указал на экран, через который политик была вынуждена удаленно наблюдать за заседанием после получения отказа в присутствии слушаниях, отметив также, что "это ненормально"

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Условия в следственном изоляторе, где содержится глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, не соответствуют европейским стандартам. Об этом заявил журналистам примкнувший к группе ее адвокатов Гонсало Бойе, который ранее защищал бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Читайте также

Кто такие гагаузы и почему молдавские власти преследуют Гуцул

"Я был в специальном помещении для общения с адвокатами - оно в порядке. Но я также видел и другую часть тюрьмы и камеры. Они не соответствуют европейским стандартам", - сказал правозащитник в перерыве на заседании Апелляционной палаты по делу Гуцул. Он указал на экран, через который политик была вынуждена удаленно наблюдать за заседанием после получения отказа в присутствии слушаниях, отметив также, что "это ненормально".