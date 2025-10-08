Налоговая служба США отправила в отпуск почти половину сотрудников из-за шатдауна

В ведомстве сообщили, что из 74,3 тыс. сотрудников в той или иной степени продолжать работу будут только 39,9 тыс. человек

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Служба внутренних доходов США (IRS, налоговое ведомство) временно отправила в отпуска почти половину своих сотрудников из-за частичной приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна). Об этом говорится в опубликованном ведомством документе.

Согласно этому заявлению, из 74,3 тыс. сотрудников в той или иной степени продолжать работу будут только 39,9 тыс. человек (около 53,6%). Еще 34,4 тыс. временно отправлены в отпуск.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.