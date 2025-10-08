Париж подтвердил, что нового премьера Франции назначат в течение 48 часов

В Елисейском дворце также сообщили, что французский президент Эмманюэль Макрон поблагодарил за проделанную работу подавшего в отставку главу правительства Себастьена Лекорню

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назначит нового премьер-министра республики в течение 48 часов. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец.

Таким образом в администрации французского лидера подтвердили слова подавшего в отставку главы правительства Себастьена Лекорню, который в эфире телеканала France 2 заявил, что ожидает назначение своего преемника в течение двух дней.

В Елисейском дворце также сообщили, что Макрон поблагодарил за проделанную работу Лекорню, который последние два дня вел консультации с представителями партий по вопросу выхода из политического кризиса.

Политический кризис во Франции усилился после того, как 6 октября Лекорню подал Макрону прошение об отставке. Это произошло на фоне критики со стороны оппозиции на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором 13 из 18 мандатов достались представителям предыдущего кабмина. Вечером того же дня Елисейский дворец сообщил, что Макрон поручил Лекорню провести до вечера 8 октября новые переговоры со всеми политическими силами, "чтобы определить платформу для действий и ради стабильности страны".