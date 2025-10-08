США включат "Антифа" в список международных террористических организаций

Американский лидер Дональд Трамп отметил, что позаботится об этом

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация включит движение американских антифашистов "Антифа" в перечень международных террористических организаций.

"Если все согласны с этим, я согласен. Давайте сделаем это. Хорошо, давайте поступим так. [Госсекретарь] Марко [Рубио], мы позаботимся об этом", - сказал он в Белом доме.

22 сентября Трамп подписал указ о признании движения американских антифашистов "Антифа" внутренней террористической организацией. 25 сентября он также подписал меморандум по противодействию организованному насилию на политической почве и внутреннему терроризму в Соединенных Штатах. При этом движение "Антифа" в США, как и во всем мире, не является единой централизованной организацией, этот термин используется для обозначения объединений различных групп антифашистов, которые по-разному интерпретируют то, что они считают проявлениями фашизма.