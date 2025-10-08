Конгрессвумен Луна: РФ и США не надо быть врагами, важно поддерживать диалог

Республиканка от штата Флорида отметила, что "союзники в торговле выгодны всем"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) заявила, что России и США не надо быть врагами и стоит поддерживать открытый диалог. Она подчеркнула, что такой точки зрения придерживаются многие американские законодатели.

"Нашим странам не надо быть врагами. Союзники в торговле выгодны всем. Знаю, что я не единственный член Конгресса или американец, который считает, что поддержание этого открытого диалога имеет важное значение", - написала она в X.

"Являясь избранными должностными лицами, мы обязаны не только нашему народу, но и всему человечеству обеспечить, чтобы разговоры о мире и готовность протянуть оливковую ветвь сохранялись и никогда не прерывались, поскольку война является следствием провальной политики", - добавила она.

Ранее политик заявила, что рассчитывает встретиться со спецпредставителем президента РФ, генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым до конца октября.

В аппарате Луны пока не ответили на просьбу ТАСС уточнить, когда именно и где может состояться ее встреча с Дмитриевым, а также какие вопросы она рассчитывает обсудить со спецпредставителем президента России.

Республиканка заявляла, что у России и США нет причин не поддерживать полноценные торговые отношения, и призывала активизировать экономические связи между двумя странами.