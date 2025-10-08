"Аль-Кахира аль-Ихбария": соглашение по Газе предусматривает перемирие

Документ также предусматривает освобождение израильских заложников, их обмен на палестинских заключенных

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа, заключенное в египетском Шарм-эш-Шейхе, содержит несколько условий, обсуждавшихся ранее. Об этом сообщил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По данным его высокопоставленных источников, документ предусматривает не только перемирие, но и освобождение израильских заложников, их обмен на палестинских заключенных, а также ввоз в анклав гуманитарной помощи.