"Национальная и моральная победа для Израиля". Что известно о соглашении по Газе

Редакция сайта ТАСС
00:25
обновлено 01:37
© AP Photo/ Abdel Kareem Hana

Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнуто.

ТАСС собрал основное, что известно о сделке.

  • ХАМАС согласился вскоре освободить всех заложников, Израиль отведет войска до согласованной линии.
  • По информации CNN, ХАМАС освободит израильских заложников 11 или 12 октября. По данным президента США Дональда Трампа, обмен заложниками может начаться 13 октября.
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что созовет кабмин для утверждения договоренностей по Газе.
  • ХАМАС поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество на переговорах и выразил признательность Трампу.
  • Генсек ООН приветствует достижение мирных договоренностей между Израилем и ХАМАС.
  • Нетаньяху назвал соглашение по Газе "национальной и моральной победой для Израиля".
  • ХАМАС подтвердил, что не откажется от национальных прав палестинского народа, включая право на независимость.
  • Нетаньяху созвонился с Трампом, обсудил с ним дальнейшее сотрудничество и пригласил его выступить в парламенте Израиля. Трамп заявил, что примет приглашение, сообщил портал Axios.
  • ООН поддержит полное выполнение мирных договоренностей между Израилем и ХАМАС, нарастит доставку гуманитарной помощи.
 
