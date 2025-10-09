"Национальная и моральная победа для Израиля". Что известно о соглашении по Газе
00:25
обновлено 01:37
Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнуто.
ТАСС собрал основное, что известно о сделке.
- ХАМАС согласился вскоре освободить всех заложников, Израиль отведет войска до согласованной линии.
- По информации CNN, ХАМАС освободит израильских заложников 11 или 12 октября. По данным президента США Дональда Трампа, обмен заложниками может начаться 13 октября.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что созовет кабмин для утверждения договоренностей по Газе.
- ХАМАС поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество на переговорах и выразил признательность Трампу.
- Генсек ООН приветствует достижение мирных договоренностей между Израилем и ХАМАС.
- Нетаньяху назвал соглашение по Газе "национальной и моральной победой для Израиля".
- ХАМАС подтвердил, что не откажется от национальных прав палестинского народа, включая право на независимость.
- Нетаньяху созвонился с Трампом, обсудил с ним дальнейшее сотрудничество и пригласил его выступить в парламенте Израиля. Трамп заявил, что примет приглашение, сообщил портал Axios.
- ООН поддержит полное выполнение мирных договоренностей между Израилем и ХАМАС, нарастит доставку гуманитарной помощи.