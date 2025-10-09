Axios: Трамп заявил, что примет приглашение выступить в парламенте Израиля

Президент США назвал "замечательным" разговор с премьер-министром Нетаньяху после достижения договоренностей

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен по приглашению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить в Кнессете - парламенте еврейского государства. Слова американского лидера привел в среду корреспондент портала Axios Барак Равид.

"Они хотят, чтобы я выступил в Кнессете, и я определенно сделаю это, если они этого хотят", - процитировал Равид хозяина Белого дома в X. Телефонный разговор с премьером Израиля, состоявшийся после подписания Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС договоренностей по первому этапу мирного плана, Трамп назвал замечательным.

"Он (Нетаньяху - прим. ТАСС) счастлив, так и должно быть. Это великое достижение. Весь мир сплотился, чтобы добиться заключения этой сделки, включая страны, которые были врагами", - привел журналист слова Трампа.

Ранее канцелярия главы израильского правительства сообщила, что Нетаньяху в беседе с Трампом поблагодарил его за посреднические усилия и пригласил выступить в Кнессете. Трамп ранее сообщил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, это первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".