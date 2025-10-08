В ХАМАС рассказали, что предусматривает соглашение о прекращении огня в Газе
Редакция сайта ТАСС
08 октября, 23:15
ТУНИС, 9 октября. /ТАСС/. Достигнутое палестинским движением ХАМАС и Израилем соглашение о прекращении огня в секторе Газа предусматривает вывод израильских войск, поступление в анклав гуманитарной помощи и обмен израильских заложников на палестинских заключенных.
Читайте также
"Национальная и моральная победа для Израиля". Что известно о соглашении по Газе
Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале движения.
"ХАМАС объявляет о заключении соглашения, предусматривающего прекращение войны в секторе Газа, вывод из него оккупационных сил, поставку гуманитарной помощи и обмен заложников", - сказано в тексте.