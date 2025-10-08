Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреБлижневосточный конфликт

В ХАМАС рассказали, что предусматривает соглашение о прекращении огня в Газе

Сделка предусматривает вывод войск Израиля, поступление в анклав гуманитарной помощи и обмен израильских заложников на палестинских заключенных
Редакция сайта ТАСС
08 октября, 23:15

Сектор Газа

© AP Photo/ Mohammad Abu Samra

ТУНИС, 9 октября. /ТАСС/. Достигнутое палестинским движением ХАМАС и Израилем соглашение о прекращении огня в секторе Газа предусматривает вывод израильских войск, поступление в анклав гуманитарной помощи и обмен израильских заложников на палестинских заключенных.

Читайте также

"Национальная и моральная победа для Израиля". Что известно о соглашении по Газе

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале движения.

"ХАМАС объявляет о заключении соглашения, предусматривающего прекращение войны в секторе Газа, вывод из него оккупационных сил, поставку гуманитарной помощи и обмен заложников", - сказано в тексте. 

ПалестинаБлижневосточный конфликтИзраиль