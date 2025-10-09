Генсек ООН приветствует достижение мирных договоренностей между Израилем и ХАМАС

Антониу Гутерриш призвал найти двухгосударственное решение конфликта в Газе

Редакция сайта ТАСС

ООН, 9 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует подписание представителями Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС договоренностей по первому этапу мирного плана, всемирная организация поддержит их полное исполнение и нарастит поставки гуманитарной помощи.

Читайте также

"Национальная и моральная победа для Израиля". Что известно о соглашении по Газе

"Я приветствую объявление о соглашении по обеспечению прекращения огня и освобождению заложников в Газе на основе предложения президента [США] Дональда Трампа. Я высоко оцениваю дипломатические усилия США, Катара, Египта и Турции по достижению столь необходимого прорыва, - говорится в заявлении главы всемирной организации, распространенном его пресс-службой. - ООН будет поддерживать полноценное исполнение соглашения и нарастит устойчивые и принципиально необходимые поставки гуманитарной помощи, а также будет прилагать усилия по восстановлению и реконструкции в Газе".

Генсек ООН также призвал стороны палестино-израильского конфликта воспользоваться достижением мирной договоренности по Газе, чтобы добиться двухгосударственного решения проблемы.

"Я призываю все стороны воспользоваться этой возможностью, чтобы создать надежный политический путь к завершению оккупации, признанию права палестинского народа на самоопределение и достижению двухгосударственного решения, которое позволит израильтянам и палестинцам жить в мире и безопасности", - говорится в заявлении.