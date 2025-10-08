ХАМАС подтвердил достижение перемирия в Газе

Движение поблагодарило Египет, Катар и Турцию за "приложенные усилия" в качестве посредников на непрямых консультациях

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнуто. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"ХАМАС в Шарм-эш-Шейхе провел серьезные и ответственные переговоры, по итогам которых готов объявить о заключении соглашения о прекращении войны в секторе Газа", - говорится в сообщении. Радикалы поблагодарили Египет, Катар и Турцию за приложенные усилия в качестве посредников на непрямых консультациях, а также выразили признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот "работал над прекращением огня и выводом израильских войск из Газы".

В движении сообщили, что документ предусматривает вывод израильских войск, поступление в анклав гуманитарной помощи и обмен израильских заложников на палестинских заключенных. В этой связи ХАМАС обратилось с просьбой к президенту США Дональду Трампу, государствам - гарантам соглашения, а также арабским и исламским странам с просьбой обязать Израиль соблюдать все свои обязательства в рамках сделки и не допустить задержек в этом вопросе.

Движение также подтвердило, что не откажется от прав палестинского народа, включая право "на свободу, независимость и самоопределение".

Ранее президент США сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, это предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, это первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".