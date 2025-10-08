Реклама на ТАСС
ХАМАС призвал следить, чтобы Израиль не отклонялся от обязательств по Газе

Движение также призвало "не допустить задержек в этом вопросе"
08 октября, 23:18
08 октября, 23:18

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС призвало руководство арабских и исламских стран проконтролировать, чтобы Израиль не отказался от выполнения своих обязательств в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"Просим президента [США Дональда] Трампа, государства - гаранты выполнения соглашения, а также арабские и исламские страны обязать израильскую сторону соблюдать все свои обязательства в рамках сделки и не допустить задержек в этом вопросе", - говорится в сообщении. 

