Трамп: Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана

Радикальное движение освободит заложников, а еврейское государство отведет войска до согласованной линии, сообщил президент США

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана.

"Я с гордостью объявляю о том, что Израиль и ХАМАС подписали [договоренности] по первому этапу нашего мирного плана. Это означает, что все заложники будут освобождены в ближайшее время, а Израиль отведет войска до согласованной линии в качестве первых шагов к прочному, надежному и вечному миру", - написал Трамп в Truth Social.

По его словам, "ко всем сторонам будет проявлено справедливое отношение". Американский лидер также выразил признательность посредникам из Катара, Египта и Турции.

Ранее в среду Трамп заявил, что может 11 или 12 октября посетить Ближний Восток в связи с переговорами об урегулировании ситуации в регионе. Он допустил, что в рамках планируемого визита посетит в том числе сектор Газа.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Палестинское движение ХАМАС выразило готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.

Вечером 6 октября в Шарм-эш-Шейхе возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС. Посредниками на них выступают представители Египта и Катара, а США представляют специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.