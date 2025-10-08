Нетаньяху созовет кабмин для утверждения договоренностей по Газе

Премьер-министр еврейского государства поблагодарил военнослужащих Армии обороны Израиля и сотрудников служб безопасности страны за проделанную работу

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Nir Elias/ Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о планах созвать заседание правительства страны, чтобы одобрить договоренности о первом этапе прекращения огня в секторе Газа.

Читайте также

"Национальная и моральная победа для Израиля". Что известно о соглашении по Газе

"Это великий день для Израиля. Завтра я созову правительство, чтобы утвердить соглашение и вернуть домой всех наших дорогих заложников", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила канцелярия главы правительства.

Он поблагодарил военнослужащих Армии обороны Израиля и сотрудников служб безопасности страны за проделанную работу, отметив их мужество. Отдельные слова благодарности премьер адресовал президенту США Дональду Трампу, предложившему этот план урегулирования в Газе. "С божьей помощью продолжим вместе достигать всех наших целей и расширять круг мира с нашими соседями", - добавил Нетаньяху.

Ранее Трамп сообщил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, это первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".